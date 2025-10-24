Вашингтон не поддержал в ООН антироссийское заявление по Украине

Вашингтон не поддержал заявление Украины в Организации объединенных наций (ООН) с обвинениями в адрес России, сообщает «РИА Новости».

В заявление от имени Киева говорится, что Россия якобы «ведет ничем не спровоцированную войну против Украины», а проведение Российской Федерацией заседания Совбеза о будущем ОНН названо «оскорблением Устава организации».

Как уточняется заявление поддержали более 40 государств, среди которых представители Евросоюза, а также Великобритания, Канада, Австралия, Япония и несколько стран Восточной Европы. США в этом списке отсутствуют.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube