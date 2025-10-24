российское информационное агентство 18+

Пятница, 24 октября 2025, 22:00 мск

Спецпредставитель Путина расскажет в Вашингтоне, как Киев затягивает переговоры по урегулированию кризиса

фото из архива сайта Кремля

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намерен донести до американской администрации, что Киев при поддержке Европы затягивает мирное урегулирование на Украине.

«Очень важно, что мы видим: именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать», – пояснил Дмитриев журналистам после прибытия в США.

«Мы будем до наших американских коллег доносить то, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходимо. И срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта», – подчеркнул спецпредставитель президент РФ.

Москва будет доносить до администрации Трампа, что ее фигурам «нельзя становиться байденами» и следовать прежним неправильным подходам, добавил он.

Ранее сообщалось, что Дмитриев намерен встретиться в США со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и другими представителями вашингтонской администрации.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

