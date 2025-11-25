Великобритания попытается дискредитировать президента США Дональда Трампа, чтобы сбить его миротворческий настрой. Лондону необходимо продолжение украинского кризиса для спасения своей промышленности. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации. Состряпаны планы реанимации фейковых «досье» бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами», – говорится в заявлении.

Миротворческая деятельность американского лидера помешает Лондону и дальше зарабатывать на крови украинцев, отметили в службе. Трезвомыслящие европейцы задаются вопросом, почему британцы так настаивают на продолжении военных действий, несмотря на плачевное положение ВСУ.

«Доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику. Некогда проблемные предприятия ВПК превратились в «локомотив» национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств ЕС. Ожидаемый доход – свыше шести миллиардов долларов», – пояснили в СВР.

В службе выразили уверенность, что Трампу удастся поставить на место союзников, которые пытаются использовать липовые и уже опровергнутые заявления. Тем временем, развитие событий на фронте заставит Лондон искать замену кровавым деньгам, зарабатываемым на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube