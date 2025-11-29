В США предсказали, что Киев пойдет на уступки после отставки Ермака

Отставка главы офиса Владимира Зеленского может означать будущие уступки Украины на мирных переговорах. Об этом пишет в своей статье обозреватель The American Conservative Эндрю Дэй. По его мнению, Ермак препятствовал мирному процессу, выступая против территориальных уступок России.

«Ермак давно придерживается жесткой позиции на переговорах и выступал против уступок в вопросе территорий, которые, по мнению аналитиков, необходимы для достижения мирного соглашения. На этой неделе он заявил, что Зеленский никогда не обменяет земли на мир», – указал автор статьи.

Уход Ермака из украинской переговорной команды, полагает эксперт, увеличивает вероятность того, что Киева станет более уступчивым в переговорах, что позволит сократить разрыв между позициями Украины и России.

Накануне Ермак написал заявление об отставке. Этому предшествовали обыски в его квартире и офисе, которые провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратура (САП) утром 28 ноября. СМИ сообщали, что обыски проводились в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины, о раскрытии которой было объявлено 10 ноября. Организатором схемы НАБУ и САП считают совладельца студии «Квартал 95», близкого друга Зеленского Тимура Миндича. Последний и еще один фигурант дела Александр Цукерман незадолго до обысков сбежали с Украины.

Ермак упоминается в расследовании этого громкого коррупционного скандала. По данным СМИ, он фигурирует на аудиозаписях из материалов дела НАБУ под псевдонимом Али-Баба (прозвище образовано от имени и отчества экс-чиновника – Андрей Борисович).

Меж тем, как сообщил Ермак в интервью New York Post, после отставки он отправится на фронт. При этом Ермак назвал себя «честным и порядочным человеком».

Сегодня Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова вместо Ермака главой делегации на переговорах по мирному урегулированию с США и другими международными партнрами Украины, а также с представителями России. Также он утвердил секретные директивы для делегации Украины. Киевская делегация сегодня же направилась в США для переговоров. Они, как ожидается, пройдут завтра во Флориде. С американской стороны во встрече будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. В первой половине следующей недели с Уиткоффом встретится Владимир Путин, заявил накануне пресс-атташе Кремя Дмитрий Песков. Точная дата визита американского представителя в Москву будет объявлена позже.

Москва, Наталья Петрова

