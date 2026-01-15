Мир на Украине ближе, чем когда-либо – постпред США Уитакер

Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер считает, что мир как никогда близок к завершению конфликта на Украине.

Дипломат убежден что конфликт будет разрешен. По его словам, текущий момент является историческим шансом для мирного урегулирования.

«Это должно закончиться. Мы близки как никогда», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Уитакер сравнил процесс урегулирования с американским футболом, отметив, что «последний ярд в красной зоне дается тяжелее всего».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что Россия готова к мирному соглашению, но процесс тормозит Украина в лице Зеленского.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены в январе посетить Россию, чтобы представить последние версии мирного плана Владимиру Путину. Глава Белого дома, комментируя эту информацию, заявил, что ему ничего не известно об этой поездке.

Москва, Наталья Петрова

