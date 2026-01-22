«У нас будет мир во всем мире»: Трамп подписал устав «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп подписал устав «Совета мира», созданного по его инициативе, на церемонии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе подписал устав «Совета мира», созданного по его инициативе. Он же возглавил новую международную организацию. Документ подписали представители еще 18 стран. Трамп заявил, что «Совет мира» будет работать в сотрудничестве с ООН.

«У нас будет мир во всем мире, и какой же это был бы великий вклад в историю для всех нас. <...> Как только этот Совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что захотим, и будем делать это совместно с ООН», – сказал президент США во вступительной речи.

«Я всегда говорил, что у ООН огромный потенциал. Она его еще не использовала, но он огромен», – добавил Трамп. «Я считаю, что сочетание «Совета мира» с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с ООН может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира – для всего мира, а не только для США», – указал он.

При этом американский лидер раскритиковал ООН за то, что она не оправдала возложенных на нее ожиданий. Он заявил, что Всемирная организация сыграла незначительную роль в урегулировании конфликтов, которые Трамп причисляет к войнам, которым, по его мнению, он положил конец.

Устав новой организации помимо США подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Бахрейн, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Изначально предполагалось, что он будет контролировать соблюдение условий мира в секторе Газа и работать над его восстановлением. Позже Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы обеспечить мир в зонах других конфликтов. Трамп пригласил в совет 58 стран, в том числе Россию.

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в четверг в Кремле заявил, что готов направить миллиард долларов в новую международную структуру, прежде всего, для поддержки палестинского народа, восстановления сектора Газа из тех средств, которые заморожены в США. «Думаю, что это вполне возможно. Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве», – отметил Путин. Российский лидер в четверг встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Давос, Наталья Петрова

