Кремль: весь Ближний Восток оказался в огне из-за агрессии против Ирана

Уровень напряженности на Ближнем Востоке после развязанной США и Израилем агрессии против Ирана продолжает расти, фактически весь регион оказался в огне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отказался комментировать заявление Дональда Трампа, который в матерных выражениях пригрозил уничтожить иранские электростанции и обрушить на страну ад, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

«Мы констатируем, что уровень напряженности в регионе растет, продолжает расти. Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные и негативные последствия этой агрессии, которая была развязана против Ирана. География этого конфликта расширилась», – сказал Песков журналистам.

Пресс-атташе Кремля обратил внимание на «весьма и весьма негативные последствия для глобальной экономики». Песков подчеркнул, что Москва еще до начала боевых действий предупреждала о том, что данные последствия будут неизбежны.

Надо отметить, что Иран отверг последний ультиматум Трампа о возобновлении работы Ормузского пролива, заявив, что полностью разблокирует стратегически важный водный путь только после выплаты компенсаций за ущерб, причиненный американской агрессией.

Москва, Наталья Петрова

