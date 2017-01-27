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Недвижимость

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Публикации за 27.01.17

Активисты оккупировали лондонский особняк российского олигарха

Активисты оккупировали лондонский особняк российского олигарха

В Лондоне активисты антифашистского движения захватили особняк, принадлежащий российскому миллиардеру Андрею Гончаренко. Дом стоимостью 15 миллионов фунтов россиянин приобрел два года назад и ни разу там не появлялся.

Активисты вывесили на фасад здания плакат с надписью «Антиправительство США в изгнании» и сообщили о планах разместить в особняке бездомных, сообщает The Daily Mail. Группа людей находится в доме, принадлежащем Гончаренко, на протяжении трех дней. В этом время у двери особняка оставил уведомление судебный пристав, документ позже забрал один из обитателей дома. По свидетельствам очевидцев, после этого часть захватчиков покинула здание.

По некоторым данным, в дом заходил известный хакер Лори Лав, которого обвиняют во кибератаках на NASA и спецслужбы США. Ему грозит до 99 лет лишения свободы.

По данным издания, Андрей Гончаренко приобрел особняк в 2014 году, с тех пор дом не был заселен. Этот объект недвижимости является одним из четырех домов, принадлежащих российскому миллиардеру в Лондоне. Ранее в здании, построенном в начале XIX века, размещался Институт Сервантеса.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 25.01.17

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