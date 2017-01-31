Россияне не потянули ипотеку / Объем просроченных кредитов на недвижимость достиг 160 млрд рублей

Публикации за 31.01.17

Считавшийся до недавнего времени самым надежным сегмент кредитования населения – ипотека – показал рост плохих долгов. Число просроченных более чем на 90 дней ипотечных кредитов за прошлый год выросло на 20%. Эксперты считают, что просрочки по займам на недвижимость будут только расти из-за падения реальных доходов граждан.

По данным бюро кредитных историй, ипотека по росту плохих долгов оказалась на первом месте в списке розничного кредитования. Так число ипотечных кредитов, просроченных с первого дня, увеличилось до 114,1 тысяч штук, что соответствует росту в 39%, передает «Коммерсант». Другие сегменты также показали увеличение просрочки, но значительно меньше: по кредитным картам – 3%, займам наличными – 10%, автокредитам – 17%.

Впрочем, если смотреть не на количество просроченных кредитов, а на денежный объем, ситуация не кажется такой катастрофической. По этому показателю качество ипотеки в прошлом году даже слегка улучшилось. Так в начале 2016 года просрочка по ипотечным кредитам свыше 90 дней составляла 3% от их совокупного объема, в декабре – 2,9%. Это объясняется тем, что по российским стандартам бухучета несколько просроченных платежей фактически не влияют на долю просрочки. К тому же при росте кредитования просрочка размывается новыми ссудами. За 11 месяцев 2016 года объем ипотечных кредитов увеличился на 11%.

Между тем, банки не хотят признавать рост числа просроченных ипотечных кредитов. Самые крупные кредитные организации страны считают, что качество ипотеки остается самым лучшим на рынке. Лишь некоторые наблюдают небольшое ухудшение, но грешат на кризис – доходы населения продолжают падать, поэтому, естественно, просрочка растет.

В свою очередь эксперты уверены, что и дальше в ипотечном кредитовании будет наблюдаться рост просрочки. По данным Росстата, реальные доходы населения с 2014 года упали на 8,9%, что, несомненно, влияет на способность граждан платить по долгам. В этой связи ипотека не сможет оставаться таким же качественным продуктом, как ранее.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.01.17

Программа «Жилище» готовится к сокращению почти на треть. / В России вдвое выросло число банкротств жилищных застройщиков. / Общественная палата выступила против изъятия квартир у должников. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»