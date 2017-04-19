Минстрой признал провал программы капремонта / Граждане платят исправно, но чиновники работают неэффективно

Публикации за 19.04.17

Программа по капремонту многоквартирных домов в прошлом году не была реализована в полной мере, в общей сложности отремонтировано на 20 млн кв. м. жилья меньше, чем планировалось. При этом причина не в недостатке финансирования, собранные средства не были полностью освоены. Причиной провала стала неэффективная работа региональных чиновников и задержка в оформлении документов.

По данным Минстроя, в 2016 году планировалось отремонтировать более 47 тыс. домов общей площадью 155,7 млн кв. м., где проживает около 5,7 млн человек. Однако капремонт настиг лишь 41 424 жилых дома общей площадью 135 млн кв. м., пишут «Известия». Значительная часть регионов все же выполнила план, но наименьшую успеваемость показали Омская область, где отремонтировали лишь 31% от запланированного, Нижегородская и Магаданская области – по 35%, а также Ульяновская область – 39%.

Несмотря на то, что по плану нужно было собрать 166 млрд рублей взносов на капремонт, а было собрано только 142,3 млрд рублей, основная причина кроется не в деньгах. Фактически по актам приемки было оплачено по состоянию на 1 января 2017 года 107,8 млрд рублей, из них 19,4 млрд рублей поступили из средств государственной и муниципальной поддержки.

Основная причина провала программы кроется в неорганизованности, некачественной работе подрядных организаций и сроках оформления документов. Часть собственников сами отказались проводить ремонт и перенесли его на будущий год. Кроме того, в ряде случаев запланированных средств не хватило на выполнение работ в полной мере, и было принято решение отложить капремонт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.04.17

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