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Недвижимость

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Публикации за 02.05.17

Коммуналку без счетчиков хотят сделать дешевле / Введение повышающих коэффициентов только ухудшает ситуацию

Коммуналку без счетчиков хотят сделать дешевле Введение повышающих коэффициентов только ухудшает ситуацию

Депутаты Госдумы РФ предлагают отказаться от повышающих коэффициентов при расчете коммунальных платежей для жильцов, не установивших счетчики. Метод, применяемый управляющими компаниями сейчас для расчета примерного объема потребления воды и электричества, очень не точный, а нормативы сильно завышены.

Поправки в закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, пишут «Известия». По словам главы комитета Галины Хованской, инициатива состоит в том, чтобы заменить расчетный метод определения среднего объема потребления ресурсов, на аналоговый, и отказаться от повышающих коэффициентов.

В настоящее время в России, по данным Минстроя, около 70% квартир и жилых домов оборудованы приборами учета. При этом жильцы, которые не установили счетчики на воду и электричество, платят в полтора раза больше, чем те, у которых приборы учета установлены. Если семья тратит меньше ресурсов, на окончательной стоимости коммуналки это никак не отражается.

Власти изначально приняли неверное решение, возложив ответственность за установку счетчиков на граждан, уверен председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Повышающие коэффициенты стали фактором запугивания россиян, чтобы те установили приборы учета. Однако зачастую штрафные санкции производят обратный эффект, люди перестают платить, долги растут, что гораздо опасней для государства, чем отсутствие счетчиков. Так на начало 2017 года объем задолженности в сфере ЖКХ составил более 1 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.05.17

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