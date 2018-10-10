В квартирах могут появиться индивидуальные счетчики тепла

Правительство поддержало проект постановления по введению индивидуального учета тепла в квартирах. По мнению авторов инициативы, таким образом граждане смогут экономить на платежах за отопление. Впрочем, совсем отделиться в этом плане от соседей не получится, дом должен быть обязательно оснащен также общедомовым прибором учета.

В настоящее время можно учитывать показания индивидуальных приборов, только если ими оборудованы все квартиры в доме. В разработанном Минстроем проекте не указывается, владельцы скольких квартир должны принять решение об установке индивидуальных счетчиков, пишут «Известия».

«Проект постановления поддержан федеральными органами исполнительной власти и внесен в правительство для его дальнейшего утверждения. Это очень важный для отрасли документ, ожидаемый потребителями, так как он позволит им напрямую влиять на размер своего платежа», – отметили в пресс-службеМинстроя.

Документ уже нашел поддержку в Минэнерго. Там указали, что проект «отражает реальные процессы в коммунальных отраслях».

В свою очередь в ассоциации «ЖКХ и городская среда» опасаются, что нововведение может подстегнуть рост объема долгов за ЖКХ. Дело в том, что в доме остаются общие площади, за отопление которых также должны платить жильцы.

То же касается владельцев квартир, которые отключились от центрального отопления. Они также должны брать на себя часть расходов на обогрев общих мест в доме. Эксперты указывают, что граждане могут начать чаще отключаться от централизованных систем отопления. Температура в их доме все равно не упадет до уличной, так как стены останутся теплыми благодаря отоплению от соседей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.18

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