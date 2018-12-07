«Деньги собирают, капремонт не делают»: в России скопилось 200 млрд рублей неосвоенных средств

Из-за неправильного управления на местах и низкого качества работы подрядчиков в России сложилась непростая ситуация с капитальным ремонтом жилого фонда. Граждане недовольны тем, что, делая взносы, они продолжают жить в неотремонтированных домах. Размер неосвоенных средств на капремонт достиг 200 млрд рублей.

По словам главы наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергея Степашина, есть несколько причин тому, что деньги копятся, а ремонт не делается, пишут «Известия». «Это и система управления в первую очередь, УК. Вторая сторона – качество подрядчиков. Третья – когда программу составляют, не учитывают возможности, которые есть в области. А у людей это вызывает раздражение: деньги собирают, капремонт не делают», – пояснил Степашин.

По данным Минстроя, остаток средств на счетах региональных операторов капремонта на 1 октября 2018 года составлял 133 млрд рублей. За девять месяцев года региональные операторы пока оплатили 92,3 млрд рублей, когда по плану должны были выплатить 250 млрд рублей.

Также есть 80 млрд рублей на специальных счетах, которые жильцы каждого дома заводят по собственной инициативе. Впрочем, эти деньги не обязательно тратить в 2018 году, ими граждане распоряжаются самостоятельно.

В отдельных регионах фиксируется ситуация, при которой остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов, сообщили в Минстрое. Среди таких субъектов Орловская и Амурская области, Карелия, Забайкальский край, Бурятия и Еврейская автономная область. «Эти регионы у нас на контроле, они планируют освоить остающиеся средства в 2019-2020 годах», – подчеркнули в пресс-службе министерства.

Тем временем в «ЖКХ Контроль» сообщили, что в списке отстающих также Иркутская область, Камчатский, Краснодарский и Красноярский края, Республика Саха (Якутия), Сахалинская и Тверская области.

Примечательно, что сами граждане в целом исправно платят взносы на капремонт. Так с 2015 года собираемость взносов составляла 77%, то по итогам 2017 года – уже 92,1%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.18

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