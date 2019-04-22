Правительство сделало поблажку строителям домов с долевым участием

Застройщикам разрешили не открывать эскроу-счета, которые должны обезопасить деньги дольщиков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Все строительные компании должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир с 1 июля 2019 года. Однако застройщики, могут не соблюдать это требование при условии, что возводимые дома будут готовы не менее чем на 30%, а 10% квартир в них уже будет продано по договорам долевого участия, передает РИА «Новости».

Схема с использованием эскроу-счетов была введена для того, чтобы запретить финансирование строек напрямую через средства дольщиков. Деньги граждан хранятся на специальных счетах до того момента, когда дом сдадут. Предполагается, что возведение домов будет финансироваться с помощью банковских кредитов.

Ранее девелоперы пожаловались, что не смогут единовременно перейти на новые правила и попросили ввести переходный период. Тогда Минстрой предложил кабмину разрешить строительным компаниям достраивать жилье по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а договоров долевого участия заключено не менее чем на 10% общей площади дома.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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