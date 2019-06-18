Названы собственники самых дорогих землевладений России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих землевладений России. Аналитики подчеркивают, что раньше сельхозугодия приобретались бизнесменами в основном под строительство недвижимости, теперь же их используют по назначению.

Лидером стал бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его семья владеет «Агрокомплексом» им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд рублей. Он занимает 649 тысяч га.

На второй строчке рейтинга – агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова, площадью 412 тысяч га, он оценивается в 45,6 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. Это самое большое землевладение в стране – 1 млн га, но по стоимости земли оно занимает третью позицию рейтинга.

Кроме того, в рейтинг попали Алексей Гурьев, Олег Дерипаска, Вадим Мошкович, Игорь Худокормов и другие.

В список вошли 20 российских землевладельцев, которым принадлежит 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд рублей. Рейтинг Forbes составил на основе данных о площади и расчетной цены за один гектар земли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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