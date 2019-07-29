Мутко предложил давать обманутым дольщикам квартиры в других домах

Следует рассмотреть возможность предоставления в отдельных случаях обманутым дольщикам квартир в готовых или близких к завершению строительства домах вместо недостроенных квартир, в которые они вложили деньги. Такое заявление сделал вице-премьер Виталий Мутко. Он отметил, что такой механизм пока только формируется, а для его исполнения необходимы изменения в законодательстве, передает РИА «Новости». По мнению высокопоставленного чиновника, соответствующие поправки могут быть приняты Госдумой уже в осеннюю сессию.

Виталий Мутко отметил, что предлагаемая мера станет «третьей опцией решения их (обманутых дольщиков – прим. ред.) проблемы, помимо завершения дома и компенсации». Вице-премьер подчеркнул, что предложение можно реализовать, если у местного Фонда дольщиков будут свободные квартиры в других объектах.

Он особо подчеркнул, что будет лично следить за процедурой денежной компенсации дольщикам. «Шаблона, одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков», – отметил он. Мутко добавил, что заменять компенсацией окончательное строительство дома для дольщиков Urban Group «совершенно точно никто не собирается». «Для дольщиков этой компании уже выработан отдельный механизм, который начал работать», – объяснил он.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, компенсации дольщикам будут проходить по текущей рыночной цене, но не ниже стоимости в договоре. «Оценку будет проводить независимый оценщик», – рассказал он агентству.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. С нынешнего года этим займется Фонд защиты прав дольщиков, которому будут выданы премии по досрочному расторжению действующих договоров страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения. По итогам 2018 года сборы в этом сегменте составили 15,3 млрд рублей. В качестве расходов на ведение дел страховщики могут оставить себе 1% полученных премий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.07.19

В мэрии Екатеринбурга обещали «синхронизировать» жилую застройку с социальными объектами. / В Губкинском сгорел многоквартирный дом. / Жители Тюмени выступили против новой транспортной развязки (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»