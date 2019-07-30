В России в два раза выросло число проблемных новостроек

С начала 2019 года в России удвоилось число объектов долевого строительства, в которых есть различные проблемы. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка на заседании коллегии по итогам работы надзорного ведомства.

«Требуют глубокого анализа причины увеличения вдвое в первом полугодии числа проблемных объектов долевого строительства, с 894 до 1845, и на 6 тысяч обманутых граждан, с 38,7 тысячи до 44 тысячи», – цитирует генпрокурора «Интерфакс».

Кроме того, Чайка выразил недовольство ростом стоимости коммунальных услуг. По его словам, по-прежнему вскрываются нарушения, связанные с установлением необоснованных тарифов на услуги ЖКХ, деятельностью региональных операторов, занимающихся вывозом и утилизацией коммунальных отходов.

По данным Росстата, в прошлом году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,2%, коммунальных – на 4,1%.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что проблемные стройки есть в 69 регионах страны. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал, что к 2022-2023 годам вопросы всех обманутых дольщиков будут окончательно решены.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

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