Минстрой попросили освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву с предложением освободить россиян от оплаты коммунальных платежей на время карантинных мер в связи с коронавирусной пандемией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию документа.

Парламентарий отметил, что помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием граждан дома. Депутат считает, что в связи с этим финансовое благополучие россиян страдает в значительной мере. Власов полагает, что временное освобождение от уплаты коммунальных платежей оказалось бы хорошей помощью россиянам. Народный избранник попросил оценить инициативу и рассмотреть возможность ее реализации.

Депутат считает, что освобождение от уплаты ЖКУ должно действовать до полного снятия карантинных мер. Ранее с просьбой отсрочить налоговые выплаты к главе государства Владимиру Путину обратились операторы в сфере обращения с отходами и производители коммунальной техники, напоминает РБК. Письмо на имя президента подготовила ассоциация «Чистая страна». Подпись под ним поставили более 40 организаций из 30 регионов.

За сутки в России было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же лабораторно подтверждено 495 случаев заражения, 290 из них – в Москве. На сегодняшний день диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у почти 423 тыс. человек по всему миру. Почти 19 тыс. пациентов скончались, излечиться удалось более, чем 108 тыс. человек

Москва, Иван Гридин

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