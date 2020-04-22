Росстандарт освободил граждан от поверки приборов учета

Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязали на время принимать показания приборов учета даже с истекшим сроком поверки, сообщает Росстандарт. Решение принято на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

Из постановления правительства следует, что с граждан не смогут взыскиваться неустойки, штрафы и пени за просроченные поверки приборов учета вплоть до 1 января 2021 года.

«Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», – указано в постановлении.

Москва, Иван Гридин

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