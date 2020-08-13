Плата за отопление в новостройках может вырасти на треть

Новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий может стать причиной увеличения расходов на отопление жителей новостроек. Если документ будет принят, застройщики смогут экономить на материалах, сохраняющих энергию, а повышенный расход тепла повлечет за собой увеличение счетов за услуги ЖКХ для собственников.
Постановление сейчас находится на стадии публичных обсуждений, пишут «Известия». В рамках регуляторной гильотины предлагается признать утратившим силу постановление правительства №18 о правилах установления требований к энергоэффективности зданий. Вместе с постановлением также действовали два приказа, которые определяли сами требования.
В новом документе гораздо меньше конкретики, чем в предыдущем, нет информации о создании новых подзаконных актов с требованиями к энергоэффективности. По словам члена межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директора эксперт-бюро «ЭнергиаВита» Марии Степановой, можно было учесть накопившийся опыт и сделать более продуманный документ, но пока получилось наоборот – проект подвергает гильотине практически всё.
Постановление призвано сократить стоимость строительства на 10-15%, но послабления могут привести к тому, что застройщики станут использовать менее дорогие стройматериалы, архитектурные и инженерные решения. Экономия девелоперов на этапе строительства приводит к удорожанию содержания дома, за это платят уже собственники жилья. В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% – по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя. Документ также противоречит плану по повышению энергоэффективности, разработанному Минэкономразвития и направленному на рассмотрение в министерства и ведомства.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 12.08.20
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