Мишустину предложили полностью избавить многодетных от налога на имущество

Для многодетных семей следует отменить налог на имущество до момента достижения 18-летнего возраста самым младшим из детей. С таким предложением выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT. Письмо с соответствующим предложением она направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам Волынец, существующие на сегодняшний день льготы для многодетных при платежах за имущество в виде налогового вычета мизерны. Так, в РФ сейчас многодетные семьи избавлены от налога на площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 «квадратов» – для квартиры и 50 – для частного дома. По ее мнению, многодетные родители, несмотря на это вынуждены платить налог, размер которого зачастую весьма обременителен для большого семейства.

Сегодня местные власти обязаны предоставлять скидку на услуги ЖКХ многодетным семьям. Она составляет 30%. Семьи с десятью и более детьми имеют право на 50-процентную скидку, а региональные власти могут увеличивать ее на свое усмотрение. Волынец также предлагает полностью освободить многодетных от платы за ЖКУ, независимо от числа детей, в случае, если родители лишились заработка из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Москва, Иван Гридин

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