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Четверг, 24 сентября 2020, 08:14 мск

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В России изменились правила поверки бытовых счетчиков

С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые требования к поверке измерительных приборов. Запись должна вноситься в электронный реестр Росстандарта. Соответствующие изменения утверждены приказом Минпромторга.

Таким образом, бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу. Свидетельства, выданные до 24 сентября 2020 года, считаются действительными до окончания интервала между поверками, пишет «Российская газета». При этом бумажные свидетельства могут выдаваться по желанию заказчика метрологических работ, но будут носить только справочный характер.

Как следует из документа, индивидуальные предприниматели и юрлица должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг.

По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. Например, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.

Напомним, до конца текущего года в России действует мораторий на поверки бытовых счетчиков, введенный в начале пандемии коронавируса. В этот период ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки. Неустойки, штрафы и пени не начисляются.

Москва, Зоя Осколкова

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