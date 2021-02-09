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Вторник, 9 февраля 2021, 13:03 мск

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Правительство изучит вопрос постройки на водоемах плавучих домов

Российское правительство рассмотрит «предложения в части возможности использования «хаусботов» (плавучие дома – прим. ред.) на водных объектах». Соответствующее предложение поручил разработать главам Минприроды, Минстроя и МЧС России премьер Михаил Мишустин после рабочей поездки в Карелию, сообщает пресс-служба правительства.

Среди исполнителей также указаны руководители Росприроднадзора и Росреестра. Предложения должны быть готовы к 1 июня 2021 года. Кроме того, Мишустин поручил предоставить «предложения о возможности развития агротуризма, в том числе строительства гостиниц на землях сельскохозяйственного назначения». Это поручение правительство должно исполнить до 1 апреля 2021 года.

Хаусбот – это самоходный дом на воде с автономными системами жизнеобеспечения. Плавучие дома появились в США в начале XX века. Затем мода на них переместилась в Европу, где появились целые поселки из таких домов.

Москва, Иван Гридин

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