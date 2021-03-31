На покупателей квартир хотят переложить долги предыдущих владельцев

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила переложить обязанность по оплате коммунальных долгов предыдущих владельцев на покупателей квартир. Инициативу направили на рассмотрение в Минстрой.

Согласно ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса только долги за сборы по взносам на капремонт переходят к новому собственнику. Если же предыдущий владелец не оплачивал прочие коммунальные услуги (управление, содержание, текущий ремонт, горячее и холодное водоснабжение, отопление, электричество, газ), эти долги остаются за ним.

Таким образом, обязанность по внесению платы за ЖКУ появляется с момента возникновения права собственности. «В итоге граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги», – рассказал «Известиям» заместитель гендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда», член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Ассоциация предлагает распространить норму о передаче долга за капремонт к новому собственнику на все виды оплаты коммунальных услуг. Соответствующий законопроект организация направила в Минстрой.

По словам риэлторов, примерно за половиной квартир, которые выставляют на продажу в России, числятся долги за ЖКУ. Перед продажей часть собственников оплачивают все квитанции. По разным данным, от четверти до трети квартир продается с долгами.

В ассоциации «ЖКХ и городская среда» указывают, что в том числе по этой причине растут долги за коммуналку. По итогам III квартала 2020-го общий объем задолженности потребителей за ЖКУ в России составил 1,35 трлн рублей.

«Поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов. Если задолженность есть, то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы она была погашена – за счет продавца или скидки на жилье», – заключил Гордеев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.03.21

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