В России хотят закрыть доступ инвесторов к льготной ипотеке

Счетная палата предложила внести корректировки в программу льготной ипотеки, а именно, сделать участие в ней однократным, либо допустить только россиян, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Из-за инвесторов, которые воспользовались льготной программой, недвижимость в России подорожала, что сделало жилье еще более недоступным для рядовых граждан.

Меры поддержки рынков ипотечного кредитования и жилищного строительства оказались действительно эффективными, говорится в отчете СП, опубликованном на сайте ведомства. Реализуемые государственные программы предотвратили массовое банкротство застройщиков, обеспечили устойчивый спрос на строящееся жилье и сохранили темпы ввода жилья на уровне 2019 года (более 82 млн кв. метров).

«При этом рост спроса на жилье, вызванный такой масштабной поддержкой, подстегнул рост цен за квадратный метр. По итогам 2020 года индекс роста цен на жилье на первичном рынке составил 12% по отношению к 2019 году», – сообщают аудиторы.

В Счетной палате ссылаются на данные исследования, проведенного «Дом.РФ» совместно с ВЦИОМ в ноябре прошлого года, половина участников которого считают приобретение недвижимости наиболее эффективным вложением средств, а почти каждый третий рассматривает возможность покупки жилья в целях инвестиций.

Счетная палата предлагает скорректировать условия программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года: выдавать ее только нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам или сделать участие в программе однократным.

Весной прошлого года правительство в рамках антикризисных мер запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%, что вызвало рост жилищного кредитования и привело к резкому увеличению стоимости жилой недвижимости. В начале июня президент России Владимир Путин предложил продлить программу на один год – до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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