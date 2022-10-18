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Четверг, 20 октября 2022, 18:23 мск

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В России хотят изменить подход к уплате НДФЛ при продаже жилья

В России хотят изменить подход к налогообложению при продаже унаследованного жилья. С инициативой выступило Министерство финансов. Об этом сообщают «Ведомости».

Предложение относится к проекту «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-2025 годы». Поправки коснутся налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже недвижимости, приобретенной в порядке наследования, в результате приватизации, а также по договору дарения или ренты.

В настоящее время минимальный срок владения подобным жильем для освобождения от НДФЛ составляет три года, в общем случае – пять лет. Регионы вправе самостоятельно устанавливать сроки.

Главной целью новой инициативы является повышение объективности и социальной справедливости в области налогообложения НДФЛ, пояснили в Минфине. «По решению региона этот срок может быть и нулевым», – заявили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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