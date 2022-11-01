С 1 ноября в России изменятся правила поверки счетчиков

В России с 1 ноября вступил в силу новый стандарт по поверке приборов учета в квартирах и домах. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Согласно нововведению, меняются требования к организациям, проводящим поверку счетчиков. Среди прочего, у компании должна быть соответствующая аккредитация и документация, где подробно прописана сама процедура поверки, пишет «Прайм».

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», – рассказала собеседница агентства.

В настоящее время нет интеграции между Федеральной государственной информационной системой Росстандарта «Аршин» и госсистемой ГИС ЖКХ, что создает множество неудобств для граждан.

По мнению Лебединской, новый стандарт, скорее всего, не повлияет размер коммунальных платежей, так как большинство граждан не проводят поверку, а просто меняют счетчик на новый. Обычно срок поверки счетчика воды составляет шесть лет для прибора измерения расхода холодной воды и четыре года – для счетчика на горячую воду.

Москва, Зоя Осколкова

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