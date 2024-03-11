Счетная палата выявила нарушения в сфере ЖКХ на сотни миллиардов рублей

В 2023 году Счетная палата провела 12 контрольных и пять экспертно-аналитических мероприятий в области ЖКХ. В общей сложности за прошлый год было выявлено нарушений на 282 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Аудиторы проанализировала систему полномочий в сфере теплоснабжения и обозначили «ряд системных недостатков»: недостаточное нормативное регулирование, сложная структура управления, а также отсутствие единых подходов и уполномоченного органа власти, отвечающего за координацию этой работы.

Средний процент износа теплосетей по стране в 2021 году составил 30,2%, в 45 регионах наблюдается превышение этого показателя, говорится в отчете, направленном в Госдуму. Как ранее сообщал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, на 2024 год общий износ коммунальных сетей составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%. Основная причина аварийности в ЖКХ заключается именно в этом, поэтому необходима комплексная модернизация.

В СП выступили с критикой практики ежегодного утверждения максимальных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги. Она приводит к «низкой предсказуемости доходов будущих периодов для теплоснабжающих предприятий» и способствует росту бюджетных расходов на субсидирование сектора. По мнению аудиторов, рекомендации необходимо устанавливать на срок не менее трех лет с возможностью их корректировки с учетом инфляции и потребностей регионов в повышении эффективности коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в Счетной палате сочли недостаточными нынешние меры по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Стимулирующие механизмы для застройщиков и собственников жилья не созданы, а действующие инструменты господдержки не нацелены на возведение высокоэнергоэффективных домов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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