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Суббота, 28 декабря 2024, 21:45 мск

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Дольщики опять в минусе: правительство РФ продлило мораторий на требования к застройщикам

Глава правительства РФ Михаил Мишустин продлил действие моратория на финансовые требования к строительным компаниям. Участники долевого строительства не смогут предъявить претензии застройщикам, нарушающим заявленные сроки сдачи жилья, до 30 июня 2025 года.

Соответствующий документ, который продляет действие постановления №326 от 18 марта 2024 года, опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение правительства РФ фактически узаконило обман дольщиков со стороны застройщиков при нарушении сроков введения жилья в эксплуатацию и передачи квартир участникам долевого строительства.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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