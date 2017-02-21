В могиле XIII века в Австрии нашли мобильник (ФОТО) / Ученые гадают над историей происхождения артефакта

Публикации за 21.02.17

Археологи из Австрии во время экспедиции в Фушль-ам-зее на территории Зальцбурга сделали необычную находку в древней могиле. Внешне предмет сильно схож с с современным кнопочным мобильным телефоном. По мнению специалистов, предмет был выполнен в XIII веке.

Изначально специалисты предположили, что находке около 15 лет и её потерял кто-то из современных людей, но скрупулезные исследования «мобильного телефона» показали, что находке около восьми веков. Предмет целиком выполнен из глины. На нем имеются кропотливо сделанные узоры, расположением и формой схожие с кнопками и экраном мобильного телефона.

Фото: discover24.ru

На «экране» и «клавишах» имеется затейливый орнамент напоминающий символы шумерской клинописи, но таковой не являющийся. После того, как снимок археологической находки опубликовали в интернете, у пользователей начали появляться версии назначения предмета. Некоторые считают, что объект привезли на землю инопланетные существа или просто люди из прошлого, переместились в будущее и подсмотрели технологическое изобретение, которые забрали себе в XIII век, пишет Svopi.ru.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 21.02.17

За Плутон вступились в НАСА: он может снова стать планетой. / Москва оставляет в отношениях с Пхеньяном только медицину и уголь. МИД РФ составил новые санкции для КНДР. / Ученые «разбудили» невиданных науке микробов. Их возраст может превышать 50 тысяч лет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»