Австралия создаст конкуренцию NASA и Роскосмосу

Австралия намерена создать национальное космическое агентство. Об этом заявила глава Министерства науки страны Мишелия Кэш на Международном конгрессе астронавтики. По ее словам, Австралия должна занять свое место в быстрорастущем рынке космических услуг.

Мишелия Кэш отметила, что рынок космических услуг оценивается в 330 млрд долларов. «Мировая космическая индустрия быстро развивается, и крайне важно, чтобы Австралия стала частью этого роста. Национальное космическое агентство продемонстрирует наличие долгосрочной стратегии развития космических технологий»,– приводит слова министра телеканал SBS.

Кэш подчеркнула, что все развитые государства имеют свои космические агентства, так в прошлом году подобную организацию основала Новая Зеландия. Для Австралии космическое агентство должно стать опорной точкой в развитии собственной космической программы.

Напомним, в настоящее время в штате Южная Австралия проходит 68-й ​Международный конгресс астронавтики. В мероприятии принимают участие четыре тысячи представителей более чем из 80 стран мира. Российскую делегацию представляет гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.

Аделаида, Служба информации РИА «Новый День»

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