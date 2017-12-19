Медведев превратил крупнейшее в Северном полушарии болото в заповедник

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на территории крупнейшего в Северном полушарии болота государственного природного заповедника «Васюганский». Он располагается на смежных территориях Томской и Новосибирской областей, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Подписанным постановлением учреждается государственный природный заповедник «Васюганский» общей площадью 614,803 тыс. га на землях лесного фонда смежных территорий Томской и Новосибирской областей», – говорится в сообщении. В нем отмечается, что территория заповедника расположена в пределах Большого Васюганского болота – крупнейшей болотной системы Северного полушария планеты.

В кабмине подчеркнули, что Большое Васюганское болото входит в предварительный список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. «Заповедник образуется для сохранения уникальных природных комплексов этой системы, имеющих большое природоохранное значение. Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов на землях, включённых в границы заповедника», – говорится в сообщении.

Большое Васюганское болото ежегодно аккумулирует до 10 млн тонн углекислого газа, является хранилищем 400 кубических километров пресной воды. Здесь располагаются коло 800 тысяч небольших озёр, из болота берут начало более 20 рек, в частности: Ава, Бакчар, Большой Юган, Васюган, Демьянка, Икса, Каргат, Кёнга, Нюролька, Малый Тартас, Тартас, Малый Юган, Омь, Парабель, Парбиг, Тара, Туй, Уй, Чая, Чертала, Чижапка, Чузик, Чулым, Шегарка, Шиш.

На территории, на которой создаётся заповедник, произрастает более 240 видов растений, обитают 40 видов млекопитающих, 185 видов птиц, пять видов земноводных и пресмыкающихся, около 340 видов насекомых, в водоёмах обитают более 10 видов рыб. Ряд видов растений и животных находится под особой охраной. В Красную книгу России и Красную книгу Томской области занесены 41 вид животных и восемь видов растений. Территория проектируемого заповедника является местом концентрации перелётных птиц во время сезонных миграций.

Москва, Иван Гридин

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