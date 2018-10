Ученые выявили пагубное влияние невесомости на головной мозг

Международная команда ученых, в которую вошли исследователи из России, Германии и Бельгии, обнаружила, что полугодовое пребывание в космосе меняет структуру головного мозга человека. Оказалось, что длительное воздействие невесомости сказывается на уменьшении объема серого и белого вещества, а количество спинномозговой жидкости, напротив, увеличивается, пишет The New England Journal of Medicine.

В исследовании принимали участие 10 космонавтов. Они проходили магнитно-резонансную томографию головного мозга до, после полета и еще через 200 дней. Оказалось, что продолжительное нахождение в состоянии микрогравитации повышает внутричерепное давление, что приводит к отеку диска зрительного нерва.

Кроме того, пребывание в космосе ведет к смещению коры больших полушарий в черепной коробке, а также к сужению центральной борозды. Российские инженеры ранее разработали новый вид защиты от нейтронного излучения в космосе. Как пишут «Известия», малая масса и устойчивость к условиям открытого космоса позволят использовать материал в качестве покрытия для скафандров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.10.18

Китайцы построят в Антарктиде первый постоянный аэропорт. / Ученые: здоровое питание недоступно для человечества. / Климатическое оружие существует. Ученые раскрыли, что это такое. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»