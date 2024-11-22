В «Роскосмосе» рассказали о новом маршруте лунной миссии

Новый маршрут лунной миссии займет 22 дня пути, что позволит избежать проблем, аналогичных той, из-за которой потерпела крушение «Луна-25» в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

««Луна-26» должна быть запущена, и она будет добираться до Луны уже по другой схеме, используя орбиты сначала околоземную, потом окололунную. 22 дня она будет добираться до Луны», – цитирует Борисова РИА «Новости».

Новая траектория движения нужна для того, чтобы на всех этапах исключить возможные нюансы и отработать всю аппаратуру, которая будет ответственна за функционирование миссии. Некоторое время станция будет летать на близкой к околополярной орбите и выбирать место для посадки. Кроме того, «Луна-26» в будущем станет ретранслятором для передачи сигналов последующих лунных миссий.

Автоматическая станция «Луна-25» была отправлена на спутник Земли с космодрома Восточный в ночь на 11 августа 2023 года. Это был первый за почти полвека отечественный лунный аппарат. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок поверхности, запечатлев южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника. Спустя два дня связь со станцией была потеряна, а 20 августа Роскосмос сообщил о ее крушении. Основной причиной потери аппарата стала нештатная работа корректирующего двигателя.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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