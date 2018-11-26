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Понедельник, 26 ноября 2018, 16:14 мск

Новости Наука

На МКС обнаружили опасные организмы

Фото: Роскосмос

Ученые обнаружили на борту Международной космической станции (МКС) бактерии Enterobacter, штаммы которой способны заразить людей с ослабленным иммунитетом и обладают сильной устойчивостью к антибиотикам, пишет Science Alert.

Супербактерии обнаружились в образцах, взятых в туалете и отсеке с тренажерами для физических упражнений. Сам факт их обнаружения вызывает серьезную озабоченность у специалистов. Опасения вызывает тот факт, что изначально не опасные для людей бактерии из-за специфических условий среды (микрогравитация, космическое излучение, повышенное содержание углекислого газа и постоянное присутствие людей) мутируют и становятся устойчивыми к антибиотикам.

Установлено, что геномы пяти штаммов, обнаруженных на станции, похожи на три земных штамма бактерии Enterobacter bugandensis. Она является возбудителем заболеваний у новорожденных и пациентов с ослабленным иммунитетом. «Космические» бактерии устойчивы к ряду антибиотиков, включая цефазолин, цефокситин, оксациллин, пенициллин и рифампин. Кроме того, они имеют сопротивляемость разной степени к другим антибактериальным препаратам. Как передает «Лента.ру», компьютерное моделирование показало, что существует 79-процентная вероятность превращения бактерий в микроорганизмы, способные вызывать инфекцию у людей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.11.18

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