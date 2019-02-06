В России подготовят космических юристов для участия в спорах о принадлежности Луны

Россия займется подготовкой специалистов по космическому праву, которые в будущем смогут отстоять интересы РФ в спорах о принадлежности территории Луны. С такой инициативой выступили «Роскосмос» и Российская академия наук.

«Считать необходимым… разработать план юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и другим) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву», – говорится в совместном заявлении госкорпорации и РАН.

Предполагается, что российские специалисты должны дать ответ коммерсантам в США и в других странах, которые пытались и пытаются продавать участки на Луне, передает РИА «Новости».

Кроме того, они будут отстаивать интересы России по добыче полезных ископаемых на Луне. Эти вопросы должны быть урегулированы на законодательном уровне, пояснил экс-директор Института космических технологий РУДН Геннадий Райкунов.

В настоящее время принадлежность территории спутника Земли регулируется статьей 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном генеральной ассамблеей ООН в 1979 году. Согласно документу Луна «не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нем суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.19

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