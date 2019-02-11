Российские ученые зафиксировали неизвестное науке явление

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на запущенном в 2016 году российском спутнике «Ломоносов», обнаружил в атмосфере Земли мощные световые «взрывы», физическая природа которых пока неизвестна. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Ученые считают, что благодаря телескопу смогли обнаружить новые физические явления. В частности, во время полета спутника на высоте нескольких десятков километров специалисты неоднократно фиксировали световые «взрывы» огромной мощности. Михаил Панасюк объяснил, что вся атмосфера Земли подсвечивается всплесками ультрафиолетового излучения. Специалисты знакомы лишь с их частью – спрайтами (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвами (слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

По словам ученого, космические лучи предельно высоких энергий регистрировать с помощью телескопа ТУС на «Ломоносове» оказалось сложнее, чем ожидалось. Причиной тому послужило наличие в атмосфере Земли большого количества различных вспышек. Это и природные явления, и антропогенные вспышки (в качестве примера ученый привел сигнальные огни над аэропортом). «Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу. Все это нам, конечно, мешает в поисках следов космических частиц. Но мы научились выделять те природные явления, которые нам нужны», – рассказал ученый.

Научный космический аппарат (КА) «Ломоносов», созданный по заказу МГУ им. М.В.Ломоносова в АО «Корпорация «ВНИИЭМ», предназначен для проведения научных экспериментов для исследования транзиентных световых явлений, радиационных характеристик земной магнитосферы и фундаментальных космологических исследований. На борту аппарата также имеются комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли. Его масса составляет 625 кг. Спутник оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.02.19

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