Сутки на Венере обойдутся в 17 млрд рублей

Разработка миссии по исследованию Венеры будет стоить около 17 млрд рублей. Такую оценку дал замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев.

По его словам, финансирование может обеспечить Роскосмос. Выделить деньги на эти цели необходимо уже в этом году. Тогда в 2020 году можно начать разработку эскизного проекта, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году, передает «Интерфакс».

Миссия «Венера-Д» будет осуществляться Россией в сотрудничестве с США. Осенью 2019 года будет создана совместная рабочая группа, итогом деятельности которой должна стать смета. Документ рассмотрят NASA и Роскосмос.

Предположительно, в состав миссии войдет посадочный модуль, который приземлится на Венеру и возьмет образцы грунта. Планируется, что аппарат проработает на поверхности планеты около суток.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.19

В Крыму изучат подземные воды ради использования в хозяйстве. / В Крыму разработали двигатели, аналогов которых в России не производят. / Названа главная опасность искусственного интеллекта. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»