Ученые заявили о пользе космической радиации для мозга

Галактические космические лучи могут способствовать повышению обучаемости космонавтов, совершающих межпланетные полеты. Такой вывод сделали ученые ведущих российских научных центров, выполнявших модельные эксперименты на крысах, сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова.

«Ионизирующее излучение всё же вызывает глубокое ремоделирование нервной ткани. Так уж сложилось, что функционально это сказывается положительно на центральной нервной системе», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Виктор Кохан.

Изучить воздействие космических лучей на человека не представлялось возможным, так как пилотируемые полеты на Международную космическую станцию (вращается на высоте чуть более 400 километров над Землей) не воспроизводят радиационную обстановку в межпланетном пространстве. Потому исследования проводились на Земле на крысах.

Для наиболее полного воссоздания космических лучей грызунов облучали тяжелыми заряженными частицами (ядра никеля и железа) и гамма-лучами. Дозы, которые получили подопытные животные, сравнимы с количеством радиации, с которым могли бы столкнуться космонавты при 860-суточном полете.

Крыс разделили на две группы – контрольную и подопытную и проводили с ними когнитивные тесты. Кроме того, ученые периодически обирали образцы мозга крыс. Исследователи отметили, что после облучения крысы стали более тревожными, однако этот эффект нивелировался у зрелых животных. «Подвергшиеся радиации крысы демонстрировали более высокие показатели в тестах на ориентирование в пространстве в сравнении с контрольными группами», – отмечает пресс-служба.

Как показали исследования, у крыс из контрольной и опытной групп отличались концентрации глутамата и гамма-аминомасляной кислоты в мозге. Эти молекулы выполняют функцию нейромедиаторов в центральной нервной системе: глутамат – возбуждает, а ГАМК – затормаживает. У облученных крыс уровень ГАМК оказался пониженным, что и вызвало «растормаживание» ЦНС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.08.19

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