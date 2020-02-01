Ученые нашли способ борьбы с герпесом, гепатитом и коронавирусами

Ученые разработали перспективный препарат на основе сахара, который поможет побороть широкий спектр вирусных инфекций: грипп, герпес, гепатит, лихорадка Эбола и коронавирус нового типа. Открытие сделали специалисты Женевского университета совместно с британскими коллегами.

Они заявили, что модифицировали молекулы сахара, способны разрушать вирусы посредством простого контакта. Отчет о проделанной работе опубликован в журнале Science Advances. В исследовании отмечается, что на сегодняшний день существуют препараты, которые легко убивают все известные вирусы, например, хлорная известь, однако данное соединение высоко токсично, потому не может применяться при лечении человека.

Современные противовирусные препараты в свою очередь не уничтожают вирус как таковой, а лишь подавляют его развитие. Кроме того, «они не всегда надежны, поскольку вирусы могут мутировать и приобретать устойчивость к лечению».

Ученые решили подойти к решению проблемы нестандартно. Как рассказала одна из руководителей программы исследований, профессор Женевского университета Каролина Таппарель Вю., они применили циклодекстрины – производные от глюкозы углеводы. Они не токсичны и не вызывают резистентности у вирусов. Выяснилось, что эти соединения разрушают оболочку вируса при контакте, лишая его возможности заражать организм. Будучи стабильными их можно применять в виде крема, геля или назального спрея. По мнению ученых, такое средство может помочь в противодействии коронавирусу нового типа, выявленному недавно в Китае.

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 01.02.20

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