Ученые заявили об экологических угрозах из-за исчезновения видов

Оказавшиеся на грани исчезновения из-за глобальных изменений климата млекопитающие играют незаменимую роль в экосистемах. Такой вывод сделали ученые из Университете Саутгемптона. Их работа опубликована в журнале Global Ecology and Conservation.

На сегодняшний день на 75% суши, 40% океана и 50% речных вод человеческая деятельность оказывает угнетающее действие. По оценкам ООН, к 2050 году на Земле вымрет до 1 млн видов, в том числе большое количество насекомых. Ученые взяли во внимание шесть признаков, которые указывают на изменения в экосистемах: масса тела, число отпрысков в помете, различия между поколениями, ареал обитания, тип диеты и разнообразие рациона. Полученные данные они сопоставили с Красной книгой.

Выяснилось, что исчезновение таких крупных животных, как азиатский слон и суматранский носорог, дрофа, амстердамский альбатрос и сомалийский страус, несут за собой громадные риски для экосистем. Так, например, травоядные животные влияют на структуру растительности и круговорот питательных веществ, а хищники предотвращают перевыпас скота, который чреват запустыниванием пастбищ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.02.20

Ученые доказали бесполезность проветриваний в борьбе с загрязнением воздуха. / Ученые нашли земной многоклеточный организм, которому не нужен кислород. / Таинственное землетрясение: системы мониторинга проигнорировали сейсмическую активность на Урале. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»