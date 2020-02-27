Ученые: Полеты к Луне обернулись повышением риска преждевременной смерти

Стресс и выход за пределы магнитного поля Земли сулят астронавтам, летавшим к Луне двукратное увеличение риска преждевременной смерти по сравнению со среднестатистическими астронавтами и в 4 по сравнению с теми, кто совершал только орбитальные полеты, выяснили ученые.

Сотрудники Института медико-биологических проблем, проводившие исследование по заданию РАН, предполагают, что это из-за сниженного магнитного поля Луны, и возможно, обусловлено сильным эмоциональным стрессом, связанным с межпланетным полетом. Работа ученых опубликована в очередном номере журнала «Авиакосмическая и экологическая медицина».

Исследователи проанализировали показатели здоровья 86 членов отряда астронавтов США. Ранняя смерть наступила у 4 летавших к Луне астронавтов. Они умерли от болезней системы кровообращения и рака костного мозга и крови. Поздняя смерть наступила у шести летавших к Луне астронавтов. Они ушли из жизни в возрасте от 82 до 88 лет.

Американцы в 1969-1972 годах выполнили шесть высадок на Луну. На поверхности естественного спутника Земли побывали 12 человек. Советская программа по высадке космонавта на Луну закрылась после четырех аварийных пусков. С тех пор за пределы околоземной орбиты и магнитосферы Земли люди не летали.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.02.20

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