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Среда, 13 мая 2020, 07:59 мск

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Россия намерена пускать ракеты-носители в космос с воды

Фото: Роскосмос

Космическую ракету «Союз-7», предназначенную для пусков с российского плавучего космодрома «Морской старт» планируется оснастить новым разгонным блоком «Фрегат-СБУ», рассказал РИА «Новости» гендиректор разработчика разгонных блоков – НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков.

Ранее Колмыков говорил, что блок «Фрегат-СБУ» будет работать в составе ракеты «Союз-5», на базе разгонного блока «Фрегат-СБ». В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта «Морской старт», став полноправным хозяином плавучего космодрома, напоминает агентство.

По оценкам аналитиков, сделка составила не менее 150 млн долларов. Роскосмос хочет возобновить пуски ракет с «Морского старта» с 2024 года

Москква, Иван Гридин

Москква. Другие новости 13.05.20

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