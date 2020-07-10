В России создали систему экстренной спутниковой связи

В России создали устройство для экстренной связи, которое позволяет передавать сообщения и файлы на мобильные устройства туда, где нет наземного покрытия мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика «Спутниковая система «Гонец» (входит в «Ростех»).

Инженеры установили в кейс антенна, WiFi-модуль и аккумулятор. Чтобы передать информацию, пользователю следует подключить смартфон к WiFi-сети чемоданчика и запустить приложение. Этот кейс позволяет отправлять СМС или файлы на мобильное устройство, связь осуществляется через спутники «Гонец-М». Кейс экстренной связи работает как на передачу, так и на прием информации.

Кроме того, компания ведет разработку приложения, которое позволит мобильному телефону работать в режиме рации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.20

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