Российские ученые изобрели технологию слежения за цунами из космоса

Российские специалисты разработали технологию для создания орбитального радиовысотомера для космических геодезических и океанографических систем. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

«Полученные данные помогают исследовать гравитационные аномалии и аномалии рельефа дна на шельфах, следить за приливами, отливами, цунами, морскими течениями, скоростями поверхностного ветра, а также многими другими процессами в Мировом океане», – говорится в сообщении.

Специалисты провели анализ современных методов повышения точности спутниковой альтиметрии и спроектировали специализированный синтезатор на основе программируемой логической интегральной схемы и высокоскоростного цифро-аналогового преобразователя для экспериментальной оценки качества сигнала.

По словам ученых, синтезатор обладает экстремальным быстродействием и высокой разрядностью представления амплитуды и фазы. Интегральные микросхемы привлекают своими небольшими размерами и малым энергопотреблением, что особенно актуально для бортовой аппаратуры космического аппарата.

Москва, Зоя Осколкова

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