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Понедельник, 3 июня 2024, 08:39 мск

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Дефицит ученых в России связали с нежеланием школьников сдавать ЕГЭ по физике

Дефицит кадров в российской науке отчасти связан со школьной подготовкой, с нежеланием выпускников сдавать ЕГЭ по физике и другим точным наукам. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников.

«Сейчас нас тревожит, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в разы за последние несколько лет. Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики», – сказал Красников в интервью РБК.

При этом президент РАН считает преждевременным отказ от единого государственного экзамена и изменение процедуры его проведения. «ЕГЭ – это вопрос непростой. У нас всегда есть специалисты что-то сломать, а потом оказывается, что нет специалистов, чтобы новое построить. ЕГЭ существует уже много времени, и он свою определенную задачу выполнил», – полагает ученый.

Проблема единого экзамена в том, что дети стали меньше думать и больше угадывать. «Но я пока считаю, что мы еще использовали не все механизмы для доработки этой системы, прежде чем приступать к полной ее ликвидации», – сказал Красников.

Президент РАН также сообщил, что начало СВО, частичная мобилизация и антироссийские санкции не являются причинами нехватки кадров в науке. «Среди 1900 членов академии наук я могу назвать четырех человек, которые уехали. Причем они не занимались науками, связанными с ВПК», – отметил Красников. По его словам, «веяние уезжать» было среди молодых специалистов, особенно в IT.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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