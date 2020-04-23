российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 апреля 2020, 14:11 мск

Новости Бульварное чтиво

Новости, Кратко

Брежнева на карантине устроила обнаженную фотосессию на подоконнике

Фото: www.instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева порадовала своих подписчиков в Instagram свежими фото. Пикантную фотосессию артистка устроила на подоконнике.

На снимках голая Брежнева сидит и стоит на подоконнике, прикрываясь занавесками. Если внимательно рассмотреть фото, то можно увидеть, что на певице все же есть белье телесного цвета.

Брежнева поинтересовалась у пользователей, как им такой формат, а также какое фото нравится больше. «Stay home. make love», – подписала пост певица.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.04.20

«Это просто какой-то беспредел!» Волочкова пожаловалась, что с ее банковской карты списали все деньги. / Волочкова показала россиянам, как правильно делать шпагат в режиме самоизоляции (ВИДЕО). / Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с четырьмя таблоидами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

В Екатеринбурге за нарушение самоизоляции наказали волонтеров

Психолог рассказала, как объяснить ребенку что такое коронавирус и почему нельзя выходить из дома

Пропускной режим в Свердловской области будет действовать с 1 по 10 мая

Суды отправили под арест 46 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

Работников ПНТЗ могут «самоизолировать» в пассажирские вагоны прямо на территории предприятия

«Чтобы мы видели, кто перемещается»: Собянин предложил ввести электронные пропуска по всей России

«Без масок, нарушая самоизоляцию»: руководство КПРФ возложило цветы к мавзолею Ленина

Куда отправлять документы и что ждать «творческим» абитуриентам: вузы рассказали, как будут принимать онлайн

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Бульварное чтиво, Общество, Россия, Самоизоляция,