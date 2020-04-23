Брежнева на карантине устроила обнаженную фотосессию на подоконнике

Певица Вера Брежнева порадовала своих подписчиков в Instagram свежими фото. Пикантную фотосессию артистка устроила на подоконнике.

На снимках голая Брежнева сидит и стоит на подоконнике, прикрываясь занавесками. Если внимательно рассмотреть фото, то можно увидеть, что на певице все же есть белье телесного цвета.

Брежнева поинтересовалась у пользователей, как им такой формат, а также какое фото нравится больше. «Stay home. make love», – подписала пост певица.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.04.20

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