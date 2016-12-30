Жители России смогут материться только тайком на кухнях / РПЦ предлагает запретить мат в общественных местах

Публикации за 30.12.16

РПЦ предлагает на федеральном уровне запретить использование обсценной лексики в общественных местах. Об этом Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире телеканала «Россия-24». Во многих российских регионах запрет на мат уже действует – как местная административная норма. Ругань в общественном месте чаще всего квалифицируется как мелкое хулиганство.

«Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает. В Церкви мы об этом очень заботимся и говорим людям, что слова, которые человек использует, не только отражают его душевное состояние, но и формируют соответствующие взгляды и отношение к жизни у окружающих. Не случайно Господь сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда (Мф. 12:36). А нецензурная лексика, матерная лексика – это те слова, за которые, как я думаю, Господь очень строго спросит каждого человека», – заявил митрополит.

Илларион утверждает, что сам он за 50 лет ни разу не матерился, даже во время службы в армии: «Я не отступил от своего принципа и в конце концов почувствовал, что люди при мне стесняются ругаться матом. То есть я на собственном опыте убедился, что мы можем, просто следуя своим принципам, влиять и на окружающий мир. А если мы будем следить за собой, за своим языком, за своей грамотностью, то, конечно, сможем помогать и окружающим людям».

Отметим, что в Кодексе об административных правонарушениях уже содержится наказание за нецензурную брань в общественном месте. Но за мат сам по себе оштрафовать все же крайне сложно: брань должна сопровождать действия, выражающие явное неуважение к обществу. Также можно получить уголовную статью за нецензурную брань в адрес правоохранителя (ст.319 УК РФ), но для этого нарушителю тоже нужно выполнить множество условий: брань должна быть адресной, а не аналогом междометий. Оскорбление должно быть публичным, то есть для квалификации у этого действия должны быть свидетели и так далее. В некоторых регионах, например, в Белгородской области, действуют местные административные нормы, по которым гражданин может быть привлечен к административной ответственности собственно за обсценную лексику в общественном месте.

В литературе, кинематографе и СМИ мат запрещен с 2013 года. При этом нормативного определения мата до сих пор не существует, о чем филологи пытались напомнить депутатам Госдумы на всех стадиях разработки и принятия этого закона. Есть несколько корней, производные от которых считаются нецензурными, но даже специалисты не могут определиться со списком этих корней.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 30.12.16

Индийские феминистки решили отцензурировать песни Болливуда. / Рособрнадзор лишил аккредитации пять вузов. / В пензенской многоэтажке взорвался самогонный аппарат. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»