Обыкновенный фашизм или обыкновенная глупость? В Татарстане предложили забирать детей у должников за коммуналку (СКРИНШОТ)

Публикации за 13.01.17

Удивительная «правовая» инициатива возникла в Татарстане: глава Зеленодольского района республики поручил изымать детей из семей должников за услуги ЖКХ. Решение мотивировано тем, что в неотапливаемых помещениях и без электричества дети могут оказаться в опасности, например, сгореть на пожаре. Однако решение районных властей вызвало, мягко говоря, неодобрительную реакцию как в республике, так и в федеральном центре.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова назвала действия татарстанских чиновников недопустимыми. «Отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо», – заявила она и напомнила о поручении президента проанализировать практику необоснованного изъятия детей из семей, которое было дано по итогам прошлогодней большой пресс-конференции.

Некоторые подробности некрасивой истории сообщает газета «Вечерняя Казань». В поручении главы Зеленодольского района Александра Тыгина говорится: «Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители». Документ датирован 12 декабря 2016 года. В прошлом месяце в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.

Поручение об изъятии детей из семей «коммунальных» должников (фото – «Вечерняя Казань»)

Год назад в татарстанском селе Старый Кувак в частном доме сгорели 27-летняя Ольга Журавлева и пятеро ее детей в возрасте от 6 месяцев до 10 лет. Трагедия тогда «прогремела» на всю Россию. Выяснилось, что с августа 2013 года в доме за неуплату без решения суда было отключено газоснабжение. Семья отапливала дом с помощью электроприборов и дровяной печки, что и стало причиной пожара. Семья состояла на учете как неблагополучная, но незадолго до трагедии их сняли с учета.

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал чиновников за «недальновидные действия» и поручил властям республики усовершенствовать работу с неблагополучными семьями-должниками. Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина пояснила, что через год после трагедии о поручении «на местах» помнят и регулярно проверяют, у кого есть долги, ищутся пути их реструктуризации и уплаты.

Удачина уточнила, что устройство детей для временного проживания в приют или социально-реабилитационный центр допускается только с письменного согласия родителей, а не по волевому решению органов опеки или указанию главы района. «Поручение зеленодольского главы, мягко говоря, некорректное, – указала она. – Если выяснится, что в Зеленодольском районе органы опеки изымают у родителей детей именно по причине задолженности, то их действия незаконны. Государство вправе забирать детей только в том случае, если в семье существует угроза их жизни и здоровью. Можно ли считать отключение газа или света прямой угрозой – спорный вопрос. Если жилье остается без тепла в морозы, то угроза, конечно, есть: ребенок может замерзнуть, заболеть или того хуже. Но проблему местные власти могут решить, не прибегая к крайним мерам».

В исполкоме Зеленодольского района рассказали, что на учете состоит около 100 семей – неплательщиков за ЖКУ, в которых есть несовершеннолетние дети. По словам пресс-секретаря райисполкома Александра Коршунова, за 2016 год из таких семей было изъято 11 детей на срок до трех месяцев, все дети временно жили в приюте. «Разве было бы правильно оставлять ребят в домах, в которых нет света, тепла, где за ними нет должного ухода? Детям в таких условиях жить недопустимо. Глава нашего района очень строго относится к вопросу защиты несовершеннолетних. Поэтому наши органы опеки бдительно проверяют все семьи», – заверил он.

В свою очередь начальник отдела опеки и попечительства Зеленодольского райисполкома Людмила Миннигараева сообщила, что «буквально вчера» была в поселке Нижние Вязовые у семьи, задолжавшей за газ, и предложила «определить детей на зиму в приют, чтобы ребятишки были сыты и в тепле».

Добавим, что в комментариях к этому материалу читатели газеты весьма эмоционально называют действия районных властей «обыкновенным фашизмом», вспоминают, что «видели подобное» только в фильмах Михаила Ромма о гитлеровской Германии. Также указывают на «правовую безграмотность» документа, «беспредельную глупость» чиновников и на то, что детей пытаются «сделать заложниками в споре хозяйствующих субъектов». Недобрым словом поминают и федеральные нововведения в оплате услуг ЖКХ, которые породили путаницу с распределением средств и, как следствие, рост долгов за энергоносители. Конечно же, большинство пишет о том, что надо не изымать детей из семей должников, а обеспечить людям рабочие места с нормальной зарплатой и это – первоочередная задача государства.

Казань, Зоя Березина

Казань. Другие новости 13.01.17

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