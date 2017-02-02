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Общество

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Публикации за 02.02.17

«Кудринцы» готовят реформу УК РФ: не сажать, а штрафовать
Картина Васи Ложкина

«Кудринцы» готовят реформу УК РФ: не сажать, а штрафовать

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина разрабатывает реформу уголовной политики, рассчитанную до 2025 года. Основная цель реформы – гуманизация уголовного законодательства. В первую очередь это отказ от лишения свободы за экономические преступления, а также максимальное использование альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления. Проект реформы будет обнародован на следующей неделе, пишут . Авторы документа – сотрудники факультета права Высшей школы экономики и МГУ.

Реализовать реформу предполагается в три этапа. Первый (2017-2018 годы) предполагает гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, второй (2019-2021 годы) – систематизацию уголовно-правового поля, третий (2022-2025 годы) – новую пенализацию (процесс определения характера наказуемости деяний, а также их фактическая наказуемость, т.е. процесс назначения уголовного наказания в судебной практике – прим. ред.).

В случае принятия концепции первые изменения коснутся экономических преступлений. Документ предполагает принципиальный и полный отказ от лишения свободы за них, а в качестве базового наказания предлагается введение штрафа, кратного размеру причиненного ущерба. Авторы реформы считают, что лишение свободы как вид наказания за экономические преступления бессмысленно, поскольку «за экономическое преступление надо бить рублем, а не лишением свободы».

Не исключено, что ряд предложений ЦСР в ближайший год трансформируются в поправки УК РФ. Например, статью 56-ю («Лишение свободы на определенный срок») предлагают дополнить положением, согласно которому «при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств наказание в виде лишения свободы не может превышать половины максимального предела санкции, предусмотренной статьей особенной части настоящего кодекса за совершенное преступление». Также в УК РФ появятся новые статьи, имеющие отношение к современным «технологическим» и «цифровым» преступлениям.

Москва, Зоя Березина

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